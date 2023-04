Már Messihez hasonlítják a Barcában 15 évesen bemutatkozó játékost

A klub egyik legfiatalabb debütálójává lépett elő.

A barcelonaiak a Real Betis elleni mérkőzés 10. percében még Lionel Messit éltették, de lehet egy újabb csillag születésénél is jelen lehettek.

A Barcelona újra gőzerővel halad a bajnoki címük fele, a Real Betis elleni 4-0-ás győzelmükkel újra 11 pontra növelték előnyüket a Real Madriddal szemben. A komfortos győzelem és vezetés fényében több új elemet is kipróbálhatott Xavi Hernéndez.

Az Atlético Madrid és a Rayo Vallecano ellen még csak a kispadon kapott helyet, azonban a sevillai csapat ellen már bemutatkozhatott a barcelonaiak legújabb tehetsége Lamine Yamal. A 15 éves középpályás mindössze 11 percet lehetett a pályán, de így is óriási ziccerbe került, amelyet végül a kapusba lőtt. Illetve egy nagy gólpasszt is adhatott volna a három hónap után visszatérő Ousamané Dembélének is, de a francia nem tudta átvenni a labdát.

A La Masia legújabb termékét a katalán tréner sem győzte dicsérni a meccs után, sőt Lionel Messihez is hasonlította.

"Mondtam neki, hogy menjen fel és próbáljon ki dolgokat - és ő ezt tette. Ő különleges. Gólt lőhetett és gólpasszig is eljuthatott volna. Nagyon magabiztos és megmutatta mire képes. Nem fél semmitől és nagyon tehetséges. Yamal sokkal érettebben játszik, mint egy 15 éves, ezért van az első keretben. Nagyon hasonló játékos, mint Lionel Messi. Egy korszakos labdarúgó lehet a Barcelonában."

A 21. század legfiatalabb debütálójává lépett elő a Barcelonában, míg a katalánok történelmében csak az 1920-ban 14 évesen bemutatkozó Armand Martinez Sagi előzi meg.

