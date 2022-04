Már meg is van, hogy mennyibe kerül ten Hag kiszemeltje

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy arról a Goal is beszámolt, Erik ten Hag elárulta, hogy ki lenne az első igazolása, ha valóban ő venné át Manchester United menedzseri székét. Bár a bejelentés még várat magára, a brit The Sun már azt is tudni véli, hogy Rúben Neves lenne az első szerzeménye a hollandnak.

A hírek szerint ten Hag hatalmas rajongója a Wolverhampton középpályásának, Rúben Nevesnek, akinek az eladási árát máris meghatározta a Wolves vezetése. A portugálért nem kevesebb, mint 120 millió eurót akarnak kapni a Wanderersnél.

A Manchester United ráadásul nincs könnyű helyzetben, hiszen az alkudozás nem lesz egyszerű, mert nem csak ők nézték ki maguknak Nevest, a Liverpool és a Barcelona is vinné a 25 esztendős labdarúgót.

