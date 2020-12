Már kész is van Zidane utódjának a szerződése Madridban?

Mauricio Pochettino válthatja a kispadján Zinédine Zidane-t – értesült róla a Sport című lap.

Az újság szerint a Real vezetői megkeresték az argentin szakembert és már tárgyaltak is vele arról, hogy adott esetben a klub rendelkezésére tud-e állni. A helyzet persze rém bonyolult, hiszen a csapat még bejuthat a BL-ben a legjobb 16 közé. Hét nap alatt kemény sorozata lesz a Realnak, hiszen a Sevilla, Mönchengladbach, Atlético Madrid hármas ellen egyik sem tuti siker, de a BL kiesés lenne a legnagyobb csapás a klubnak és a vezetőedzőnek is.

Eközben a madiridi szurkolók imádják Zidane-t, csak a csapatát nem szeretik és közben azt látják, hogy a klub vezetése olyan nagyon nem szakad meg abban, hogy rendet teremtsen a csapat környékén. Talán abban bíznak, hogy a francia edző magától távozik, ám ő nem az az ember, aki félbe szokott hagyni valamit, mindig elvégzi a feladatát. A vezetők persze még abban is bíznak, hogy a csapat a BL-ben továbbjut és ennek köszönhetően minden helyreáll és a bajnokságban is beindul az együttes.

Ha pedig kiesés lesz, akkor jön Pochettino. Tapasztalt szakember, aki tudja, hogy miként kell bánni a játékosokkal, ráadásul korábban kijelentette, hogy kedveli a klubot is. 2018-ban, amikor Zidane lemondott, akkor már szó volt a szerződtetéséről, ám nem hagyta el a Tottenham-et. A Sport úgy tudja, hogy szívesen venné át a csapatot, még akkor is, ha tudja nem lesz könnyű dolga a mindenki által szeretett francia után.

Zidane korábban sorozatban három BL-t nyert a Reallal 2019 márciusában kezdte meg madridi pályafutásának második szakaszát, ám ebben az etapban alaposan elmarad a korábbi teljesítményétől.

„Nem mondok le – nyilatkozta a Sahtar elleni keddi vereséget követően. – Mindig voltak nehéz pillanataink, most rossz formában vagyuk, de folytatnunk kell. Hiszek a játékosaimban és természetesen magamban is. Az Alavés ellen nem érdemeltünk győzelmet, de most igen. Dolgozunk tovább, hogy ismét jó eredményeket érjünk el.”

Povhettino korábban már dolgozott a spanyol élvonalban, 2009 és 2012 között az Espanyol szakvezetője volt.

