Már féltucat új játékost igazolt az NB I-es csapat a folytatásra

Belelendültek a téli átigazolási időszakba.

Az OTP Bank Liga 9. helyén telelő Mezőkövesd Zsóry FC a játékoskerete megerősítésén fáradozik a téli szünetben.

A matyóföldiek a télen már hat játékost szerződtettek, ám további labdarúgók érkezése is várható. Az eddigi érkezők között van Filip Steliano, a 28 éves bal oldalon bevethető védő korábban kilenc alkalommal a román válogatottban is játszott, legutóbb pedig a Dinamo Bucurestiben futballozott.

Továbbá szerződtették a grúz Ilia Beriashvilit, akit a klubbal jó kapcsolatokat ápoló ügynök, Lasa Odiladze közvetítésével került a keretbe. A 24 éves, 190 centiméter magas belső védő, nem csak jól fejel, hanem gyors is, érkezése után megtörténhet, hogy a vezetőség elengedi Bobál Dávidot a második vonalban szereplő MTK-hoz. A csapat tagja immár Csontos Dominik is, a húszéves, belső és szélső védőként is használható labdarúgó a Ferencváros játékosaként már bemutatkozott az élvonalban, ősszel az NB II-es Soroksárban futballozott kölcsönben.

Ezen kívül fél évre Lehoczky Rolandot, az U21-es válogatott belső védőjét is kölcsön kapták a mezőkövesdiek az MTK Budapesttől, míg a 24 éves orosz, fehérorosz támadóval, Nyikolaj Prudnyikovval két és fél évre szóló szerződést kötöttek. Mezőkövesden folytatja pályafutását a 25 éves középpályás Márkus Attila is, akit ugyan szerződés kötött a Nyíregyházi Spartacushoz, ám a kövesdiek megvették a játékjogát.

A Nemzeti Sport információi szerint képbe került még a 24 éves belső védő Younn Zahary érkezése, ám a francia játékos jövője egyelőre nem dőlt el.

