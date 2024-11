Már csak idő kérdése, hogy mikor mondhat igent a szövetségi kapitányi megkeresésre Guardiola

Többszöri megkeresés után végül beadhatja derekát és a 2030-as világbajnokságra már egy válogatottal készülhet.

Josep Guardiola szerződése 2025 nyarán jár le a Manchester Citynél. A katalán szakember már felért a csúcsra is a manchesteri alakulattal, hiszen 2023-ban a triplázás is összejött (Bajnokok Ligája, Premier League, FA-Kupa) neki. A legutóbbi információk szerint egy dél-amerikai válogatott nagy igényt tart a képességeire, így minél hamarabb szeretné leültetni kispadjára Guardiolát. Az 53 éves edző jelenleg még gondolkozik, hogy mi lenne a legjobb megoldás a csapatnak, a szóban forgó válogatottnak és számára is.

Három egymást követő vereség után került újra terítékre, hogy Pep Guardiolának továbbra is csak a 2024/25-ös szezon végéig van élő kontraktusa jelenlegi munkáltatójával, a Manchester Cityvel. A katalán edző 2016-ban tette át Manchesterbe a székhelyét, azóta két alkalommal hosszabbította meg szerződését. 2020-ban, majd 2022-ben is novemberben jelentették be a felek a megállapodást, azonban jelenleg semmi jel nem utal arra, hogy erre idén is sor kerülne. A The Athletic egy hosszabb cikkben írt arról, hogy mi lehet annak az oka, hogy jelenleg nincs döntés a katalán edző jövőjéről sem klub, sem Guardiola részéről.

Az 53 esztendős szakember mindig is azt mondta, hogy szeretne egy válogatottat irányítani egy nagy tornán. Megerősítette, hogy ez továbbra is így van, miután Thomas Tuchel elfogadta az angol válogatott edzői posztját, amire Guardiolát is megkeresték, de nem biztosította arról az FA-t, hogy megfontolná a poszt elfogadását. Megbízható források szerint a Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy Guardiolát megszerezze. Az idei év során több alkalommal is felvették a kapcsolatot a katalán edzővel.

A Sporting ellen 4-1-es vereséggel végződő BL-meccs után egy brazil újságíró megkérdezte Guardiolát a brazil válogatott irányításának esélyeiről.

„Egy 4-1-es vereség után már nem vagyok opció” – viccelődött, próbálva elhessegetni a kérdést. Az újságíró azonban kitartott, így Guardiola végül kénytelen volt komoly választ adni.

„Jobban, mint valaha, szeretném felemelni a csapatot, és visszavezetni őket a legmagasabb szintre – mondta, valószínűleg a Cityre utalva, nem Brazíliára. - Nehéz kihívás, de itt vagyok. Nehéz szezon lesz — ezt már az elejétől tudtuk. De ez van. Tetszik, szeretem, szembe akarok nézni vele, és erőt akarok adni a játékosaimnak, hogy megpróbáljuk.”

Állítólag Guardiola bosszús volt, amikor a CBF elhatárolódott attól, hogy leszerződtesse őt a barcelonai időszaka után, de hozzá közel álló források szerint tetszik neki a gondolat, hogy Brazíliát irányítsa. Azonban egy még közelebbi információ szerint maradni fog a Citynél még egy évig, és egy válogatott irányítására készül a 2030-as világbajnokságra. Guardiola még nem hozta meg a döntését, de egyesek a klubon belül hangulatváltozást érzékelnek. Korábban egyértelműnek tűnt, hogy távozik, de egy újabb szerződéshosszabbítás egyre valószínűbbnek tűnik.

A legutóbbi válogatott szünetben Guardiola találkozott a szaúdi Sheikh Mansour tulajdonossal, amely után egy sajtótájékoztatón kérdezték ki a beszélgetés részleteiről. A katalán azt mondta, nem siet a döntése bejelentésével, mert úgy érzi, a klubot nem aggasztja a helyzet.

„Egészen biztos vagyok benne, hogy a klubnak vannak lehetőségei, amikor Txiki [Txiki Begiristain, a Citytől távozó sportigazgató - a szerk] távozik, és lesznek lehetőségeik, amikor Pep távozik – mondta egy sajtótájékoztatón. - Előbb vagy utóbb ez meg fog történni, és fel vannak készülve, szóval nem lesz meglepetés."

Ha Guardiola kész maradni, az nem olyan egyszerű, mint közölni a Cityvel, hogy folytatni szeretné. Természetesen a klub örömmel látná, ha aláírna, de mivel korábban úgy gondolták, hogy 2025-ben távozik, meg kell beszélnie terveit az edzői stábjával és a családjával, lényegében meg kell győznie őket arról, hogy egy további év Manchesterben mindenki számára a legjobb döntés.