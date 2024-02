Már csak egy pont a Manchester City hátránya Szoboszlaiék mögött!

Haaland gólja döntött a Brentford elleni elhalasztott bajnokin.

A Manchester City a klubvilágbajnokságon való szereplés miatt a Premier League 18. fordulójából elhalasztott Brentford elleni bajnoki mérkőzését kedden este pótolták a felek az Etihadban.

Negyedóra elteltével a vendégek szerezhettek volna vezetést, Onyeka kapott remek indítást, egy az egyben vezethette Edersonra a labdát, de mire a lövéshez ért, elfogyott az ereje, s a gyenge próbálkozást simán felszedte a hazai portás.

Az első játékrész hajrájára kapcsolt nagyobb fokozatra Pep Guardiola együttese, Oscar Bobb előtt adódott a legnagyobb lehetőség, aki egy tizenhatoson belül lecsorgó labdát egy csel után nyolc méterről lőhetett kapura, de a gólvonalon álló Mee bal belsővel tisztázni tudott.

A fordulás után is maradt a hazai fölény, és ezúttal már a gól is jött, a 71. percben Haaland kapott remek indítást a félpályánál Alvareztől, s mivel Ajer elcsúszott, a norvég támadó egyedül vezethette Flekkenre a labdát, s nem is hibázta el a ziccert.

A 80. percben Walker remek centerezését Haaland ezúttal fejjel továbbította a kapuba, ám a jobbhátvéd már lesen kapta a labdát, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A ráadásban Foden került még ziccerbe, de nem tudta annyira elvinni Flekken mellett a labdát, hogy a kapus ne tudjon szögletre menteni, így maradt az 1-0-ás végeredmény.

Győzelmével a Manchester City egy pontra megközelítette a listavezető Liverpoolt.