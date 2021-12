Már a télen kinevezheti Zidane-t a PSG!

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Már korábban is napvilágot látott a hír, hogy Zinedine Zidane válthatja Maurició Pochettinót a PSG kispadján, az argentin szakember pedig Angilába teheti át a székhelyét. A spanyol Cadena Ser rádióállomás szerint a váltásra már akár most télen is sor kerülhet, ráadásul Lionel Messi is hozzájárulhat a cseréhez.

A PSG bár megnyugtató előnnyel vezeti a francia bajnokságot, a BL-ben csak csoportmásodik lett a Manchester City mögött, és több alkalommal is nehézkesen sikerült begyűjteniük a 3 pontot Neymaréknak. Manu Carreo, a Cadena Ser munkatársa ráadásul úgy tudja, hogy Messi sem tartja jónak Pochettino taktikai elképzeléseit, így a vezetőség akár már télen az edzőcsere mellett dönthet.

A PSG elsőszámú kiszemeltje Pochettino pozíciójára a Real Madriddal három BL-t nyerő, jelenleg klub nélküli Zinedine Zidane.

