Már a jövő héten új tulajdonosa lehet a Chelsea-nek

Lejárt a Chelsea eladására vonatkozó határidő és úgy tűnik, hogy érdeklődőben nincs hiány. Az angol kormány döntése értelmében az orosz Roman Abramovics a továbbiakban nem rendelkezhet érdekeltségekkel az országban, így meg kell szabadulnia a londoni klubtól is. Az ajánlattételre péntek este 22 óráig volt lehetőség és az Independent című angol lap szerint 200-nál is többen érdeklődtek a klub iránt.

A komolyanvehető ajánlatok száma ugyanakkor maximum 20 lehet a brit sajtó szerint.

Pénteken állítólag érkezett egy nagy vevő is: a Chelsea korábbi védője, Tal Ben Haim által képviselt arab konzorcium 2 milliárd fontot sem sajnálna a kékekért.

Mellettük van Dél-Koreából érkező vevő is: Catalina Kim vezérigazgató szerint C&P Sports Group és a Hana Financial Group is az érdeklődők között van.

A Guardian úgy tudja, hogy a ChelseaDAO nevű szurkolói csoport is vinné a klub részényeinek tíz százalékát.

A cikk lejjebb folytatódik

Rajtuk kívül több amerikai és angol cég is megszerezné a BL-címvédőt, de a Hansjörg Wyss vezette svájci konzorcium is esélyes.

A tranzakció olyan titokban megy, hogy Thomas Tuchel vezetőedző sem tud róla semmit. A szakember elárulta, hogy lényegében semmi információja nincs a kérdésről: „Zsúfolt a programznk, örülök is neki, hogy nem kell ezzel foglalkoznom és nem is értesülök minden részletről.”

Az eladás lebonyolításáért a New Yorki- Raine bank felel. A cégnek kell kiválasztani a három legjobb ajánlatot. A Telegraph szerint ezt követi majd egy újabb ajánlati kör és akár már a jövő héten kiderülhet, hogy ki veszi meg az orosz vállalkozótól a Chelsea-t.