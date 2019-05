Már a Fradi öltőzőjében sincsen helye: Ivan Petrjak a Vidiben folytathatja

Távozhat a zöld-fehérek légiósa.

Habár még sem a Fradi, sem a Vidi nem közölt hivatalosan semmit, minden bizonnyal távozik a ukrán támadója és a székesfehérváriaknál folytatja pályafutását.

Az ukrán focista a Sahtar Donyecktől érkezett kölcsönbe a Fradihoz és bár a fővárosiak szerették volna megtartani, több hazai portál értesülése szerint a Fradi klubvezetése nem tett időben ajánlatot a Sahtarnak sem a kölcsön meghosszabbítására, sem a végleges kivásárlására, a Vidi azonban igen.

A kialakult helyzetre Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója reagált a csakfoci.hu-nak:

- Hónapok óta tárgyalásban állt a klubvezetés Hajnal Tamás vezetésével a Sahtar Doneckkel, folyamatosan mentek az egyeztetések, és révbe is értünk, hiszen a pénteki nap folyamán Tamás jelezte, hogy sikerült is szóban megállapodnunk az ukrán klubbal Petrjak átigazolásának pontos részleteiről. Természetesen a játékossal és a menedzsmentjével is folyamatosan egyeztettünk a személyes feltételeiről, ők azonban nyíltan azt mondták, hogy a Vidi jóval magasabb fizetést kínált neki havonta. Azt is megtudtuk, hogy Petrjak ezt az ajánlatot a Fradi–Vidi bajnoki mérkőzés előtt kapta meg a fehérváriaktól. Bár mi is elmentünk a lehetőségeinket tekintve addig, ameddig tudtunk, de Petrjak szájából olyan horribilis összeg hangzott el, amit mi nem tudtunk és nem is akartunk fizetni.

Az M4Sport riportere ráadásul a mai Fradi-Újpest derbi előtt a hazaiak öltözőjéből jelentkezett be, és megmutatta a nézőknek, hogy Petrjak meze már ki sincs rakva a játékos szekrényénél, azaz szinte biztos, hogy távozik az ukrán játékos.

