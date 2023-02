A Vasas a Ferencváros után a Puskás Akadémiától is pontot csent.

A Vasas 1-1-es döntetlent játszott a negyedik helyezett Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának pénteki nyitányán, ezzel elmozdult az utolsó pozícióból - írja beszámolójában az MTI.

A két csapat szeptemberi, angyalföldi mérkőzésén ugyanilyen eredmény született.



OTP Bank Liga, 18. forduló:

Puskás Akadémia FC-Vasas FC 1-1 (1-0)

gólszerzők: Slagveer (13.), illetve Berecz (56.)



Esőben, szeles, hideg időben kezdődött a mérkőzés. Lendületes, jó színvonalú küzdelem alakult ki, akadt helyzet itt is, ott is. A hazaiak a 13. percben szereztek vezetést: a 16-oson belül pattogó labda Otigbától került Slagveer elé, aki Uram mellett a kapuba passzolt. Továbbra is maradt az iram, lüktető volt a játék, mindkét csapat szerezhetett volna gólt.



A szünetben kettőt cserélt a Vasas, amely rögtön helyzettel indította a második félidőt. Tíz perc elteltével újabb kettős csere következett a fővárosiaknál, egy perccel később pedig egyenlítettek: jobb oldali támadás végén a labda egyedül találta középen Bereczet, aki élt a lehetőséggel. Csakhamar újabb nagy vendéghelyzet adódott, de a Puskás Akadémia is emelt a tempón.



A helyzetek alapján a PAFC és a Vasas is kiharcolhatta volna a győzelmet.

