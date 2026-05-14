Komoly meglepetést okozott a német futballvilágban a hír, miszerint Manuel Neuer bekerült a német válogatott előzetes, 55 fős világbajnoki keretébe. A hírt több német és nemzetközi forrás is megerősítette, köztük a Bayernnel foglalkozó Bavarian Football Works és a BuliNews is.

A 40 éves kapus a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a válogatottságtól, az elmúlt hónapokban azonban újra felerősödtek a találgatások a visszatéréséről. A beszámolók szerint Julian Nagelsmann személyesen is egyeztetett Neuerrel a lehetséges visszatérésről.

A Sky Germany információira hivatkozva a sajtó arról ír, hogy Neuer az öt kijelölt kapus egyikeként szerepelhet az előzetes listán. A végleges, 26 fős világbajnoki keretet később hirdetik ki, így egyelőre nem biztos, hogy a Bayern veteránja ott lesz a tornán.

A közösségi médiában és a Redditen is gyorsan felkapottá vált a hír. Több szurkoló szerint Neuer rutinja és nemzetközi tapasztalata még mindig komoly értéket jelenthet a német válogatottnak, különösen úgy, hogy a kapusposzton továbbra sincs teljesen egyértelmű első számú választás.

A német válogatott jelenlegi kapushelyzetét sérülések és formaingadozások is nehezítik, így nem kizárt, hogy Nagelsmann végül ismét bizalmat szavaz a világbajnok hálóőrnek. Neuer pályafutása során négy világbajnokságon szerepelt, és hosszú éveken át meghatározó alakja volt a német futballnak.

