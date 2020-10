Mané koronavírusos

A hivatalos weboldalán jelentette be, hogy Saido Mané koronavírus tesztje pozitív lett. A klub közleménye szerint a futballista betartja az ekkor kötelező előírásokat, karanténba vonul.

Nem ez az első COVID-eset a Pool háza táján, a héten kiderült, hogy a nyár nagy igazolása Thiago Alcantara is fertőzött, aki szintén házi karanténban tölti a napjait.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.