Mandzukic és az elátkozott kilences mez

Mario Mandzukic a szezon végéig elkötelezte magát az olasz AC Milánhoz, amelynél már edzésbe is állt. A csatár a kilences mezt kapta, amely elátkozottnak tűnik. Utoljára Filippo Inzaghi viselte sikeresen – de az nem ma volt.

Inzaghi még 2012-ben, 126 szerzett gól után adta át a mezt a brazil Alexandre Pato-nak, aki a 2012–13-as bajnokságban négy mérkőzésen lépett benne pályára és nem szerzett gólt, elhagyta a piros-feketéket. A következő évadban az olasz Alessandro Matri kapta a center mezét és 15 találkozón egyszer talált a kapuba és távozott. A követlező „áldozat” Fernando Torres volt, 10 bajnoki és egy gól után hagyta el a klubot. No, de aztán Mattia Destro, aki háromszor örülhetett a saját góljának és ehhez 15 meccs kellett neki, de nem maradhott a játékosa. Még nála is jobb volt Luiz Adriano, aki 26 -meccsen, négyszer volt eredményes és még maradhatott is a klub játékosa. Ellenben a kilences mezt elvette tőle Gianluca Lampadula, aki szinte a fellegekbe emelte a statisztikai mutatóit azzal, hogy 27 találkozón nyolc gólt szerzett, de a szezon végén aztán együtt távoztak.

A cikk lejjebb folytatódik

A 2017–18-as szezonban Adré Silva vette magára a kilences terheit és 24 élvonalbeli találkozón két gólt szerzett – a nemzetközi kupában hozzátett még nyolcat, de 2018 nyarán az első bajnoki után kölcsönadták a Sevillának. Ennek is köszönhetően Gonzalo Higuaín vitte a dresszt és hozta a 25/6-os mutatót, ami a nemzetközi meccsekkel is csak egy kicsit szebb 22/8. Könnyű kitalálni: a szezon végén ment. Az előző bajnokságan Krzysztof Piatek következett a sorban – előre jelezzük, hogy ma már a Hertha kilencese – és 18 bajnokin 4 gólig jutott.

Ezt a mezt veszi fel Mario Mandzukic, aki legutóbb 2019. május 19-én szerzett gólt bajnoki mérkőzésen. Akkor még a játékosa volt és az Atalanta ellen talált be. Lehet, hogy a bergamói klub ismét szenvedő alany lehet, hiszen a Milan szombaton a kék-feketék ellen lép pályára.