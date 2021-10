Manchesteri csatárt akar az Arsenal

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az Arsenal égető csatárgondjaira a szombati Brighton elleni 0–0 is felhívta a figyelmet. Az állását nagy nehezen megmentő Mikel Arteta menedzser éppen ezért azon dolgozik, hogy támadót szerződtessen a londoni klubhoz. A szakember ráadásul nagy játékost akar igazolni, mert a fejébe vette, hogy megszerzi a Manchester Citytől Raheem Sterlinget – értesült a Daily Star.

A 26 éves szélső nem annyira érzi jól magát a Manchester Citynél és a hírek szerint nem is nagyon akar a kékenél maradni. Ráadásul Arteta jó viszonyban van Pep Guardiolával is, a City menedzserével, vagyis a tárgyalás sem jelente gondot.

Sterling szerződéséból már csak 20 hónap van hátra, vagyis nyáron akár olcsón meg is szerezhető lenne. Már csak azért is, mert a hosszabbítási tárgyalások nem alakulnak valami jól, sőt az angol lap szerinzt egyenesen elakadtak a megbeszélések. Egyfelöl azért, mert Sterling szeretne jól keresni – jobban, mint most –, másrészt pedig azért, mert a futballista több lehetőséget akar magának. Ebben a szezonban rendszeresen a kispadon ül a támadó.

Az Arsenal ugyanakkor nincs könnyű helyzetben, hiszen a szélsőt a Barcelona is akarja, amely azért erős rivális átigazolási ügyekben.

