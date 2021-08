Manchesterből pótolná Lukakut az Inter

A The Sun írása szerint a Chelsea-be távozó Romelu Lukaku pótlására a Manchester United támadóját nézte ki az Inter.

Bár több portál is Edin Dzeko érkezéséről írt, nem kizárt, hogy az Inter Lukaku pótlására valójában mást nézett ki. No nem kell készpénznek venni azt, amit a The Sun ír, mindenesetre nem ördögtől való gondolat, hogy Anthony Martial áttegye székhelyét Manchesterből Milánóba.

A francia támadót sok kritika éri, és persze nagy kérdés, hogy mekkora szerep jut neki az épülő Unitedben. És egyébként is, két évvel ezelőtt egyszer már megpróbálta megszerezni az Inter Martialt, akkor nem jött létre a frigy, most talán igen.

Martial még mindig csak 25 éves, és jelenleg három év van hátra a szerződéséből, de jó eséllyel kevesebbe kerülne, mint amennyit most kasszíroz majd Lukakuért az Inter. A nagyjából beeső 100 millió fontból pedig akár Martialra és Dzekóra is futhatja...

