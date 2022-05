Manchester vagy London helyett Párizs?

Nkunku a PSG-t választaná.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az RB Leipzig kiválósága a Manchester United és a Chelsea kívánságlistáján is szerepel, ő azonban a Paris Saint-Germainba igazolna. Christopher Nkunku jó eséllyel távozik a nyáron Lipcséből, és bár eddig a Premier League tűnt úgy, mint következő állomáshely, ő azonban a PSG iránt érzett „szeretet” okán a francia fővárosba költözne.

Nkunkut választották a Bundesliga szezon legjobb játékosának, miután 20 góllal és 13 gólpasszal fejezte be a szezont a német élvonalban – ezen a nyáron nagy ajánlatok jöhetnek érte, és ha Párizsban is olvasnak híreket, akkor a PSG is bejelentkezik érte.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Hova igazol Robert Lewandowski? Van néhány lehetőség. (x)