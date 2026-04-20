A The Telegraph beszámolója alapján az angol együttes hosszabb távon szeretné átalakítani középpályáját, különösen annak fényében, hogy Casemiro távozása már kész tény az Old Traffordon. A vezetőség olyan játékost keres, aki egyszerre képes stabilitást adni védekezésben és minőséget képviselni labdabirtoklásban is.

Tchouaméni mint lehetséges kulcsember

A 26 éves francia válogatott középpályás profilja tökéletesen illeszkedik ebbe az elképzelésbe. Tchouaméni erős fizikuma, taktikai fegyelmezettsége és modern játékfelfogása miatt már a Real Madridban is fontos szerepet tölt be, és Európa egyik legígéretesebb védekező középpályásának tartják.

A Manchester Unitednél úgy látják, hogy vele hosszú távon stabil alapot lehetne kialakítani a középpályán.

Nem egyszerű átigazolási ügylet

Bár az érdeklődés komoly, az átigazolás megvalósulása korántsem biztos. A Real Madrid nem szívesen válna meg a játékostól, és csak abban az esetben nyílhatna esély az üzletre, ha a spanyol klub saját középpályás tervei átalakulnak.

A sajtóértesülések szerint az is szerepet játszhat, hogy a Real Madrid hogyan alakítja át keretét a nyári átigazolási időszakban, és érkezik-e új játékos a középpályára.

A United hosszú távú terve

A Manchester United célja egy fiatalabb, dinamikusabb és stabilabb középpálya kialakítása, amely hosszú távon is versenyképes lehet a Premier League élcsapatai ellen. Tchouaméni ebbe a projektbe illeszkedne, mint potenciális vezér a pálya közepén.

Egyelőre azonban csak figyelésről és előkészítő érdeklődésről van szó, konkrét ajánlatról nem érkezett hivatalos információ.

