Angol kiadásunk arról ír, Michael Carrick nyíltan beszélt nemrég a klub szükségleteiről, és megerősítette, a balszélső poszt prioritást élvez a mélység hiánya miatt az átigazolási stratégiában: “Szerintem az ember mindig a csapat és a keret egyensúlyát keresi, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsa, szóval ez egy határozottan olyan terület, amit meg kell vizsgálnunk”.

A Daily Mail szerint Tavernier neve komolyan felmerült az előzetes megbeszéléseken, mert a United vezetősége már Premier League-tapasztalattal rendelkező játékosokat favorizál.

Az angol támadó öt gólt és négy gólpasszt jegyzett idén a bajnokságban, ebből egy-egyet a Manchester United elleni meccsen szerzett, így a Vörös Ördögök testközelből tapasztalhatták meg Tavernier képességeit.

A Bournemouth hajlandó is lenne elengedni kulcsjátékosát megfelelő ajánlat esetén, 40 millió eurót kérhetnek érte a Cseresznyések, akinek még 2029-ig érvényes a szerződése a dél-angol csapatnál.

Rubén Amorim nem nagyon használt kifejezett szélsőtámadókat a játékrendszerében, ellentétben Carrick-kel, a keret azonban nem úszik megfelelő opciókban. Marcus Rashford és Alejandro Garnacho is távozott az Old Traffodról, így a bal szélre mindenképpen szükség lesz erősítés és mélyítés is.





