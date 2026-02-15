A Manchester United saját nevelésű világsztárja a visszatérésen gondolkozik

Váratlan fordulat: Manchesterben belátták a hibát?

Bár 2024 nyarán Scott McTominay 30 millió euró körüli összegért távozott Nápolyba, az akkori döntés ma már inkább tűnik stratégiai hibának, mintsem bölcs üzletnek. A skót válogatott motorja Antonio Conte kezei alatt szintet lépett: a 2024/25-ös szezonban Scudettóhoz segítette a dél-olaszokat, idén pedig már 10 gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve.

A legfrissebb értesülések szerint a Manchester United sportigazgatósága „reaktiválta” az érdeklődést a korábbi kedvenc iránt. A klubnál úgy vélik, McTominay fizikai ereje, Premier League-tapasztalata és a klub identitása iránti elkötelezettsége pontosan az, amire a jelenlegi keretnek szüksége van.

Dilemma Nápolyban: Hosszabbítás vagy Premier League-álom?

A helyzet azonban távolról sem egyszerű. McTominay jelenleg a Napoli egyik legértékesebb láncsszeme, a klub pedig már meg is kezdte a tárgyalásokat a 2028-ig szóló szerződésének meghosszabbításáról – akár 2030-ig.

„Scott boldog Nápolyban, imádja a várost és a szurkolókat, de sosem rejtette véka alá, hogy egyszer szeretne visszatérni Angliába, hogy befejezze, amit elkezdett” – árulta el a játékos környezetéhez közeli forrás.

A hírek szerint a United kész egy „versenyképes ajánlattal” előállni, amennyiben az olaszországi hosszabbítási tárgyalások megakadnak. A piaci pletykák szerint a Napoli minimum 80 millió eurót kérne a középpályásért, ami jelentős profitot jelentene számukra a két évvel ezelőtti vételárhoz képest.

Miért pont McTominay?

A Manchester United elemzői szerint a 29 éves játékos mostanra ért be igazán. Formája tavaly és idén is lenyűgöző.

Scott McTominay a Napoliban töltött időszaka alatt elit szintű box-to-box középpályássá érett, aki kiemelkedő gólérzékenységével és a Serie A-ban felszedett taktikai fegyelmével vált a Manchester United első számú célpontjává. Statisztikái, különösen a tizenhatoson belüli hatékonysága és a nyomás alatti passzpontossága, messze felülmúlják korábbi manchesteri mutatóit, így visszatérése esetén azonnali minőségi javulást hozhatna a középpályán. Mivel a játékos ismeri a klub identitását és a Premier League ritmusát, leigazolása minimális adaptációs kockázattal, de hatalmas sportszakmai profittal kecsegtet az Old Trafford közönsége számára.

Érdemes hozzátenni, hogy McTominay jövőre a 30-as éveibe ér, és nem tudni mennyi ideje van még a legmagasabb szintent futballozni. Az elkövetkező hetek döntőek lehetnek. Ha a Napoli nem tudja rövid időn belül aláíratni az új kontraktust, a Manchester United készen áll arra, hogy a nyári átigazolási piac egyik legnagyobb visszatérését valósítsa meg.

Forrás: Fichajes

