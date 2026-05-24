A Serie A egyik legjobbja a Manchester Unitednél folytathatja

Csalódást keltő szezonon van túl Rafael Leāo a milánói piros-feketékeknél. Látványosan nem tudott kellőképpen beilleszkedni Massimiliano Allegri rendszerébe, ráadásul a szurkolókkal sem jött ki mindig jól a portugál, nem egyszer kísérte füttykoncert a támadó lecserélését.

A La Gazzetta dello Sport szerint a lehetséges célállomásokat illetően jelenleg két komoly opció körvonalazódik, és akár 43 millió fontért megszerezhető lenne a portugál támadó. Az egyik legfőbb érdeklődő a Manchester United, amely régóta figyelemmel kíséri Leāo pályafutását, és az elmúlt napokban ismét felmerült a neve a lehetséges kérők között. A másik opció a török Fenerbahce, ám a lap szerint a támadó kivár, felméri a lehetőségeit, és sajtóhírek szerint egy esetleges barcelonai megkeresését is szívesen fogadna.

A pályán mutatott teljesítmény azonban nem adhatnak bizakodásra okot Rafael Leaónak. Legutóbb március 1-jén, a Cremonese ellen szerzett gólt a portugál, és összességében a szezonban elért kilenc találat sem az teljesítmény, amit mindenki várt a 26 éves játékostól.

