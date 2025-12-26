Manchester United goal Casemiro Diogo Dalot Mason Mount 2025-26Getty
C. Kovács Attila

A bejgli mellé egy kis foci: kövesd élőben a karácsonyi meccsdömpinget!

Ha velünk tartasz, nem maradsz le egyetlen mérkőzésről sem karácsony másnapján.

A világ elcsendesül, és egy pillanatra meg is áll karácsonykor. De nem Angliában! A szigetországban már-már hagyomány, hogy karácsony másnapján a családok meccsre mennek, és ez nincs másképp idén december 26-án sem, hiszen a Premier League 18. fordulójában pénteken is rendeznek egy meccset, ráadásul egy rangadót: a Newcastle United-Manchester United találkozót.

De az Afrikai Nemzetek Kupája is most zajlik, ma négy csoportmérkőzést rendeznek a kontinensviadalon.

A mai mérkőzések alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0