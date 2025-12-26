A bejgli mellé egy kis foci: kövesd élőben a karácsonyi meccsdömpinget!

A világ elcsendesül, és egy pillanatra meg is áll karácsonykor. De nem Angliában! A szigetországban már-már hagyomány, hogy karácsony másnapján a családok meccsre mennek, és ez nincs másképp idén december 26-án sem, hiszen a Premier League 18. fordulójában pénteken is rendeznek egy meccset, ráadásul egy rangadót: a Newcastle United-Manchester United találkozót.

De az Afrikai Nemzetek Kupája is most zajlik, ma négy csoportmérkőzést rendeznek a kontinensviadalon.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.