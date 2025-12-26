Kínkeserves győzelmet aratott a Manchester United a karácsonyi rangadón

A 24. percben Patrick Dorgu lőtt el kapásból egy lecsorgó labdát 14 méterről bal lábbal takarásból, Aaron Ramsdale nem látta meg időben a labdát, így a Newcastle United kapusának esélye sem volt hárítania a lövést (1-0).

A 34. percben ismét Dorgu veszélyeztetett a jobb oldalról, azonban újabb próbálkozását Ramsdale ezúttal már hárítani tudta.

A 59. percben Benjamin Sesko egy labdaszerzés után tisztára játszotta magát, majd egy ütemtelen lövéssel a kapufát találta el, kicsin múlott, hogy nem húzott el két góllal az MU.

A 80. minutumban Joelinton célozta meg a jobb alsót, azonban Senne Lammens könnyedén leért a lapos próbálkozásra.

Győzelmének köszönhetően az MU feljött az ötödik helyre a bajnoki tabellán, és pontszámban beérte a Liverpoolt és a Chelsea-t.

A Newcastle United a Burnley ellen zárja az évet december 30-án, a Vörös Ördögök szintén kedden lépnek pályára a 19. fordulóban, a Wolverhamptont fogadják az Old Traffordon.

