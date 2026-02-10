A Manchester United ikonja megosztotta, hogy gyakran kórházi kezelésekre és tolószékre szorul fájdalmai miatt

Manchester United legendája, Rio Ferdinand megosztotta, milyen súlyos fizikai következményekkel járt számára a profi futball. A 47 éves egykori védő elárulta, hogy krónikus hátfájdalmai néha teljesen mozgásképtelenné teszik, és súlyos esetekben kórházi kezelést vagy tolószéket igényelnek.

Ferdinand 2015-ben vonult vissza, hat Premier League- és egy Bajnokok Ligája-győzelemmel a háta mögött, de most kiderült: a nyilvánosság előtt mindig mosolygó figura mögött egy fájdalmas, láthatatlan küzdelem zajlik.

"Hosszú ideje rossz a hátam," mondta a Men's Healthnek. "Sok sérülés maradt meg a karrieremből… Hat évig szedtem gyógyszereket és kaptam injekciókat, csak hogy játszhassak. Vannak pillanatok, amikor annyira fáj a hátam, hogy pár napig kórházban vagy tolószékben kell legyek. És ez hirtelen jön, teljesen váratlanul."

Ami mégis lenyűgöző: Ferdinand nem adja fel. Rendszeresen edz, és most már nem csak a személyes erőnlétért, hanem, hogy példát mutasson a gyermekeinek is. Szerinte a kitartás és a munka szeretete a család fontos része.

"A gyerekeimnek látnia kell a munkát, a kitartást. Látniuk kell, hogy járunk edzeni, mozogni, hogy a mozgás és az egészséges életmód a norma," mondta. "És őszintén szólva, én is azért dolgozom, mert kell a lelki egészségemnek. Szeretem a munkát, a szüleim is keményen dolgoztak. Amikor a gyerekeim rólam beszélnek, azt szeretném, ha nemcsak azt mondanák, hogy 'Apa szeret minket', hanem azt is: 'Apa keményen dolgozott. Küzdött.'"