Manchester United: folyamatosan figyelik Ronaldo helyzetét

Ismét felröppent, hogy Cristiano Ronaldo visszatér Manchesterbe, a Unitednél legalábbis nyomon követik a portugál körülötti eseményeket.

A héten a goal.com is megírta, hogy egyre több jel, – egyebek mellett Cristiano Ronaldo luxusautóinak költöztetése is – arra utal, hogy a portugál elhagyja a nyáron a Juventust. Az elmúlt hónapokban többször is felmerült, hogy az ötszörös aranylabdás visszatér korábbi sikerei helyszínére, vagyis a Manchester Unitedhez.

Most a The Athletic írt arról, hogy a Unitednél folyamosan nyomon követik, figyelik Cristiano Ronaldo helyzetét a Juventusnál. A hétvégén az olasz bajnokság utolsó fordulóját rendezik, a Juventus Bajnokok Ligája indulása pedig továbbra is veszélyben van, vasárnap pedig a Bologna otthonában lépnek pályára a torinóiak, és nem elég nyerniük, a Milan, vagy a Napoli pontvesztése is kell a BL-hez! Amennyiben lemaradnak a zebra-mezesek a TOP4-ről, úgy szinte biztos, hogy Ronaldo tovább áll, ha ez egyáltalán még kérdéses.

A Vörös Ördögök állítólag lemondtak Erling Haaland szerződtetéséről, és bár Edinson Cavani további egy évig Manchesterterben marad, Ole Gunnar Solskjær nem tett le arról, hogy tovább erősítse csapata támadó szekcióját. A 36 éves portugál klasszis ugyan finoman fogalmazva sem a jövő embere, de még mindig a világ egyik legjobb támadója. A Juventusban ebben a szezonban 33 bajnokin 29 gólt szerzett, hasonló teljesítménnyel ismét közönségkedvenc lehetne Manchester vörös felében.

