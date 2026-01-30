Hamarosan új játékost jelentenek be a Manchester Unitednél?

Michael Carrick, a Manchester United ideiglenes vezetőedzője nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a klub még a hétfői átigazolási határidő előtt tovább erősítse a keretét. A szakember a Fulham elleni vasárnapi bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt a klub aktuális helyzetéről és az átigazolási piac alakulásáról.

A korábbi vezetőedző, Ruben Amorim már a múlt hónapban jelezte, hogy számít egy új érkezőre a téli átigazolási időszak során. Ennek ellenére a klub vezetése végül nem volt hajlandó átcsoportosítani azt a 65 millió fontot, amelyet korábban a hosszú ideje kiszemelt Antoine Semenyo megszerzésére szántak. A támadó végül a Bournemouthtól a Manchester Cityhez igazolt, ami érthető módon csalódást okozott az azóta már menesztett portugál szakembernek.

A Unitedet az elmúlt hetekben több középpályással is szóba hozták, köztük a korábbi Wolverhampton-kapitánnyal, Ruben Nevessel, aki jelenleg a szaúdi Al-Hilal játékosa. Az esetleges erősítések kérdése különösen aktuálissá vált azt követően, hogy Carrick megerősítette: az Arsenal elleni 3-2-re megnyert meccsen bombagólt szerző Patrick Dorgu sérülés miatt több hétre kidőlt, így a dán válogatott futballista pótlása is napirendre kerülhet.

Carrick ugyanakkor óvatosan fogalmazott, amikor konkrét igazolásokról kérdezték, de nem zárta be teljesen az ajtót egy esetleges üzlet előtt.

„Soha ne mondd, hogy soha. Sok minden történhet, és váratlan helyzetek adódhatnak. Van, amit mi irányítunk, és van, amit nem. Nyugodt vagyok, hiszen csapatként már megmutattuk, mire vagyunk képesek” – nyilatkozta a nyárig megbízott vezetőedző.

Továbbra is kérdéses Joshua Zirkzee jövője is, akinek esetleges visszatérése Olaszországba napirenden van. A Juventus mérlegeli, tesz-e ajánlatot a korábbi Bologna-csatárért, akit a Manchester United másfél évvel ezelőtt 36,5 millió fontért szerződtetett. Zirkzee időközben felépült kisebb sérüléséből, és Carrick megerősítette, hogy bevethető a Fulham ellen.

„Josh keményen dolgozott azon, hogy újra teljesen rendben legyen. Nagyszerű volt látni, hogy ismét a csapattal edz, és nagyon várom a közös munkát” – mondta róla Carrick.

Szóba került Bruno Fernandes jövője is, akinek hosszú távú tervei a szezon végén, esetleg a világbajnokság után derülhetnek ki. Carrick elismerte, hogy a kérdés napirenden van, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közeljövőben nem várható végleges döntés.