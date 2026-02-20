Reagált a Manchester Uniteddel kapcsolatos pletykákra a Napoli sztárja

Az utóbbi napokban egyre erősödtek a pletykák egy esetleges Premier League-visszatérésről, de Scott McTominay egyértelművé tette: teljes mértékben elkötelezett a Napoli mellett.

A skót válogatott középpályás neve korábbi klubjával, a Manchester Uniteddel is összeboronálódott a sajtóban, ám a játékos igyekezett lehűteni a kedélyeket.

McTominay gyorsan alapemberré vált az olasz klubnál, és meghatározó figurája lett Antonio Conte taktikai átalakításának, valamint nem csak, hogy bajnoki címhez segítette csapatát első évében, de az MVP-címet is bezsebelte.

Olaszországi beilleszkedése zökkenőmentes volt, ami több angol klub figyelmét is felkeltette – köztük egy esetleges manchesteri visszatérés lehetősége is felmerült, 29 éves középpályás azonban határozottan cáfolta a találgatásokat.

„Az ügynököm nem tárgyal senkivel a jövőmről. Csak velem és a klubbal beszél. Semmit sem mondott az újságoknak” – nyilatkozta az Il Corriere dello Sportnak.

McTominay hangsúlyozta, hogy rendkívül boldog Nápolyban, családja is jól érzi magát a mediterrán városban, és hosszú távon is el tudja képzelni magát a klubnál.

„Nagyon boldog vagyok itt, és számomra most csak az létezik, hogy Napoli-játékos vagyok. A jövő fontos, és el tudom képzelni magam hosszú ideig Nápolyban.”

