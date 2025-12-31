Manchester United: Amorim magyarázatot adott érthetetlen döntésére

„Az egész meccsen küszködtünk. Hiányzott a kreativitásunk, bár tudtuk, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a Newcastle elleni. Ha megnézzük a meccset, megvoltak a helyzeteink, de nem volt meg a játék folyamatossága, mert hiányoztak a játék kapcsolatok"

– hangsúlyozta a portugál szakember.

„Teljesen más volt ez a találkozó, mint az előző. Több emberrel védekeztek ellenünk, és amikor sok játékos van a labda mögött, keményebben kell dolgozni, több fantáziára van szükség ahhoz, hogy másképp bontsd meg az ellenfelet. Ez a minőség hiányzott. Nem akarjuk kifogásként felhozni a hiányzókat, de én tudom, miért nem volt meg a folyamatos a játékunk, és hogy miért nem tudtunk több sikeres egy az egy elleni szituációt kialakítani”

– húzta alá.

Érthetetlen döntésnek tűnt, kiderült, miért kapta le Zirkzee-t Ruben Amorim

Joshua Zirkzee ugyan egy megpattanó lövéssel vezetést szerzett a Unitednek, mégis lecserélték a szünetben, a helyére a tinédzser Jack Fletcher érkezett. Amorim megerősítette, hogy taktikai döntésről volt szó, a holland csatár nem sérült meg. Arra is utalt, hogy Zirkzee, Matheus Cunha és Benjamin Sesko együttes szerepeltetése inkább csökkentette a csapat támadóerejét.

„Folyamatosan futottunk a labda után, próbáltuk visszaszerezni” – magyarázta. „Sok középpályással túlterheltek minket, ezzel gondjaink voltak, és néha kevesebb csatárral hatékonyabban lehet támadni. Három támadóval játszottunk – Cunhával, Josh-sal és Seskóval –, és ez nem mindig a legjobb megoldás."

„A játékosok próbálkoztak. Nem játszottunk jól, és ha labdával nem működik a játékod, akkor labda nélkül is szenvedsz. Most regenerálódnunk kell, és a következő meccsre koncentrálni”

– zárta gondolatait Ruben Amorim.

A mérkőzés összefoglalója:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.