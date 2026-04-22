Győzött, és élre állt a Manchester City a Premier League-ben

Abban a tudatban léphetett pályára a Manchester City a Burnley otthonában, hogy egy esetleges győzelemmel megelőzi az Arsenalt a Premier League élén, amivel ugyan pontazonosság alakul ki a két csapat között, ám vagy az egymás elleni eredménnyel, vagy a gólkülönbségnek köszönhetően ugorhatott volna az élre Pep Guardiola csapata.

Ennek megfelelően nem szeretett volna sokáig nyitott kérdéseket hagyni a City, a negyedik percben Cherki lövésénél védett óriásit a hazaiak kapusa, a 6. percben viszont már neki sem volt ellenszere: Haaland ugrott ki nagyszerűen Doku labdájára, a norvég gólgép pedig tökéletesen pöccintette el Dubrávka felett a labdát, 0-1. Viszont a hazaiak sem feltartott kézzel érkeztek, több jó megindulása is volt a BUrnley-nek, ám ebből igazán nagy helyzetet csupán a 16. percben tudtak kialakítani, ám az ex-City játékos, Kyle Walker tanári kiugratásval nem tudott mit kezdeni Flemming. A félidőben még két helyzetet jegyezhettünk fel, mindkettő Nico O'Reilly nevéhez fűződött, ám a 25. percben és két perccel később is Dubrávka fogott ki a Manchester City védőjén.

A második félidőben gyakorlatilag csak a különbség volt kérdés, ám sorra kimaradtak a City-helyzetek. A 49. percben Semenyo lőtt fölé ziccerben, majd öt perccel később Haaland találta el a kapufát. Hetven perc elteltével Savinho lövésébe lépett bele Dubrávka, majd tíz perccel a vége előtt Haaland lőtt ordító helyzetben fölé. A 89. percben O'Reilly találta el rosszul a labdát az ötösön belül, és erre majdnem ráfázott a Manchester City, de az utolsó pillanatokban sikerült kivédekezni a Burnley szögletét.

Ezzel a győzelemmel átvette a vezetést a tabellán a Manchester City az Arsenaltól, a két csapat ugyanannyi ponttal és ugyanolyan gólkülönbséggel áll egymás mellett, jelenleg pedig az egymás elleni mérleg billen a Manchester City felé. A Burnley ezzel a vereséggel matematikailag is kiesett a Premier League-ből.

