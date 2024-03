Manchester City: akkor most sumákoltak, vagy sem?

Hamarosan akár pont is kerülhet a csalások miatti botrányok végére.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Régóta megy már a sztori, miszerint a Manchester City és főszponzoruk, az Etihad együttesen összejátszva csalást vitt végbe, mikor különböző átigazolási és szponzori díjak nem egyeztek a hivatalos résszel.



A cikk lejjebb folytatódik

Csak 2023 februárjában több mint 100 olyan esettel vádolták meg a Manchester Cityt, amikor is megsértették a Premier League pénzügyi szabályait. Az angol topcsapat vezetői azóta is tagadják a vádakat, de most a másik érintett fél, az Etihad is olyan dologra készül, amivel eldőlhet minden.

A légitársaság tulajdonosi köre ugyanis úgy döntött, hogy első ízben ad ki részvényeket, ez viszont azt jelentené, hogy minden pénzügyi vonatkozásukat nyilvánosságra kellene hozniuk.

Innentől viszont az is egyértelműen kibukna, ha csaltak, szóval, ha a történet tényleg ekképp folytatódik, akkor pont kerülhet az évek húzódó csalási botrány végére.