Man Utd: Egy távozó, egy érkező és egy hosszabbítás van a láthatáron!

Több változás is lesz a Manchester United keretében a 2023/24-es szezonra. Ennek egyik jele volt, hogy a napokban elvette a csapatkapitányi szerepkört Erik Ten Hag Harry Maguire-től.

Az angol válogatott játékos hivatalosan megerősítette, hogy a vezetőedzővel intézett privát beszélgetésen úgy döntöttek, hogy a továbbiakban már nem ő viseli a csapatkapitányi karszalagot. Azonban a diskurzusban több is elhangzott, mint amennyit nyilvánosságra hozott Maguire. A 90min információi szerint a holland tréner azt ajánlotta a 30 esztendős hátvédnek, hogy keressen magának új csapatot, mivel az ő tervei között már biztosan nem szerepel. A portál megjegyzi, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv az lehet, hogy csak kölcsönbe megy a játékos, hiszen fizetési igényei igen magasak, a Vörös Ördögök pedig minimum 50 millió eurót kérnének a játékjogának eladásáért.

A távozó csapatkapitány mellett jó híreket is szolgáltatott az angol sajtó. Marcus Rashford nem fog eligazolni, meghosszabbítja szerződését a klubnál. Az angol válogatott támadónak a Paris Saint-Germain volt a nagy kérője, ahol többszörösét is megkereshette volna, mint amennyit jelenleg zsebre tesz. Rashfordnak azonban fontosabbak voltak a szakmai szempontok, ezért 25 éves csatár az Old Traffordon képzeli el a jövőjét. Habár fizetése nem lesz akkora, mint amennyit Párizsban kaphatott volna, de még így is magasan a klub legjobban kereső játékosa lesz.

David de Gea távozása után a kapus poszt is megüresedett a Manchester Unitednél, de ten Hag már kezdetektől tudta kivel akarja pótolni a 32 éves hálóőrt. Az utóbbi napokban közeledtek az álláspontok az Internazionale és a Vörös ördögök között, és végül a két fél egyezségre is jutott. André Onana 54+4 millió euróért cserébe vált klubot. A kameruni kapus már hetek óta megállapodott a Uniteddel, így csak a két egyesület jóváhagyására várt. A hivatalos bejelentés napokon belül megérkezhet.