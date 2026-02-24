Majdnem veszélybe került James Milner rekorddöntése

A Brentford elleni 2-0-s győzelem alkalmával már a 654. alkalommal futott ki a pályára az angol élvonalban a rutinos középpályás, ezzel átadta a múltnak Gareth Barry 653 találkozót számláló rekordját.

Csakhogy egy hajszál választotta el attól Milnert, hogy néhány hónappal ezelőtt szögre akassza a stoplist. Történt ugyanis, hogy a 2024-25-ös idényben elszenvedett térdsérülés miatt megfordult a fejében a visszavonulás gondolata.

Egy nagy kiterjedésű műtéten esett át a 61-szeres angol válogatott játékos, ami után fél év képtelen volt bármennyi súlyt is ráhelyezni a műtött lábára. Ennek oka volt az is, hogy a beavatkozás idegkárosodást okozott az ínban.

"A tavalyi szezon decemberében, még szerintem Sean [Duggan, a Brighton fizioterapeutája] azt gondolta magában, hogy két hét múlva azt mondom, »Befejeztem«. Elég valószínűtlen volt akkoriban, [hogy megdöntöm a pályára lépési rekordot], de szerencsés voltam, mert jó emberek vettek körül. Olyanok, akik hittek bennem" - zárta szavait Milner.

Bár a műtét utáni komplikáció jelentősen megnehezítette a rehabilitációt, Milner felépült az idei kiírásra, és összesen 16 bajnoki találkozón kapott lehetőséget, főként csereként.

