A vasárnapi, dortmundi sorsoláson kiderült, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapata hazai pályán fogadja fővárosi riválisát.

A lipcseiek 2019-ben és tavaly is döntőbe jutottak a sorozatban, ám előbb a Bayern Münchentől, majd a Borussia Dortmundtól is kikaptak, így továbbra is a klub történetének első nagy trófeájáért küzdenek.

A másik ágon Sallai Roland és a Freiburg a másodosztályú Hamburghoz látogat április 19-én vagy 20-án. A Freiburg a negyeddöntőből a magyar támadó 120. percben szerzett góljával jutott tovább.

A finálét május 21-én a berlini Olimpiai Stadionban rendezik.