Magyarországról is megkeresték Szalai török válogatott csapattársát

Szalai Attila csapattársát nézte ki több európai klub is.

A csakfoci.hu szúrta ki, hogy a Twitteren több mint 220 ezer követővel rendelkező török újságíró, Ekrem Konur információi szerint Magyarországról is csábítják a Fenerbahce 31 éves támadóját, Serdar Dursunt.

Serdar Dursun már tíz alkalommal ölthette magára a török válogatott mezét és a Török Super Lig-ben is nagyon jól teljesít. Az előző idénye kimondottan jól sikerült, 33 meccsen 15 bajnoki gólig jutott. A mostani szezonban azonban sokkal kevesebb lehetőséget kapott, mindössze háromszor volt a kezdő tagja.

A kevés játéklehetőség miatt idény végén átnézi az ajánlatait és újratervezi a jövőjét. A csakfoci.hu megjegyzi, hogy azért szeretne minél több játékpercet kapni, hogy visszakerüljön a török válogatottba. Szalai Attila csapattársa már hétszer betalált a török válogatottban, a korábban említett tíz meccsen.

Dursunnak a korábbi csapataiban is igen szép a mérlege, korábban a Darmstadtban is megforduló támadó 107 meccsen 59 találatig jutott. A török támadó Németországban légióskodott a legtöbbet, a Darmstadt mellett a Greuther Fürth-ben és a Hannoverben is megfordult.

A újságíró nem említett konkrét klubot, hogy melyik magyar csapattól volt megkeresése. A Transfermarkt szerint jelenleg 2,2 millió euró a piaci ára.