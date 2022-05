Magyarok küzdenek a BL-indulásért a Bundesligában

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az utolsó előtti fordulót rendezik a hétvégén a német labdarúgó-bajnokságban, az európai kupaindulást érő helyekért és a kiesés elkerüléséért is éles még a harc.

Az élcsoportban leginkább a negyedik, még Bajnokok Ligája-részvételt érő helyért óriási a tülekedés, a Freiburg, az RB Leipzig, az 1. FC Köln, de még a jelenleg hetedik Union Berlin is odaérhet. A négy csapat közül három remek formát mutat az utóbbi hetekben, a három magyar válogatott játékost is foglalkoztató lipcseiekből azonban úgy tűnik, sokat kivesz az Európa-liga-menetelés. A csapat csütörtökön (ma) este a Glasgow Rangers otthonában lép pályára a sorozat elődöntőjének visszavágóján, majd vasárnap az Augsburgot fogadja a Bundesligában.

Gulácsi Péter, Willi Orbán és az áprilisban ismét a hónap újoncának választott Szoboszlai Dominik csapata az előző két fordulóban kikapott, így visszacsúszott az ötödik helyre a tabellán. Jelenleg egy pont előnnyel Sallai Roland együttese, a Freiburg a negyedik, amely szombaton éppen az Union Berlint - Schäfer András együttesét - fogadja. Előbbi csapat négy, utóbbi pedig öt meccs óta veretlen a bajnokságban, így izgalmas ütközetre van kilátás.

A hatodik Köln, amely megnyerte utóbbi négy mérkőzését, a Wolfsburgot látja vendégül, ugyancsak szombaton.

A sereghajtó Fürth már biztosan búcsúzik az élvonaltól a szezon végén, a másik kieső hely pedig nagy valószínűséggel a Stuttgarté vagy a Bielefeldé lesz. Most utóbbi áll a 17. helyen, de ha a péntek esti nyitómeccsen sikerül győznie Bochumban, megelőzi közvetlen riválisát, amely vasárnap a bajnoki címét már bebiztosító Bayern München vendége lesz. A bajorokat sokan sportszerűtlenséggel vádolják, mert egyrészt a múlt héten - már tét nélkül - 3-1-re kikaptak a Mainztól idegenben, másrészt a vereséget követően több játékos is Ibizára utazott "minivakációra". Kérdés, hogy vasárnap milyen lesz az együttes hozzáállása, mert ez akár a kiesés-bennmaradás kérdését is befolyásolhatja.

A Borussia Dortmund a Fürth vendégeként biztosíthatja be második helyét, míg a harmadik helyen álló, s a BL-részvétel szempontjából viszonylag kényelmes helyzetben lévő Bayer Leverkusen a Hoffenheim otthonában lép pályára szombaton.

