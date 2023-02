Magyarázkodnia kell, feljelentették Neymart

A csapatnak sem megy és a brazil sztárra is egyre jobban rájár a rúd.

Nem elég, hogy a kupakiesés után a Paris Saint-Germain a bajnokságban is újabb vereséget szenvedett el az AS Monaco elleni, 3-1-es fiaskó által, még a francia sztárcsapat brazil klasszisa, Neymar is újabb rendőrségi ügybe keveredett.

A Le Parisien beszámolói szerint a PSG klasszisát, Neymart a folyamatos hangoskodás miatt feljelentették a körülötte élő szomszédok, mivel a csatár házában állandóan partikat tartanak. A csendes környéknek számító Bougival lakóinak egyre inkább elege van a brazil játékos folyamatos bulijaiból.

A település polgármestere is megfenyegette Neymart, hogy amennyiben nem változtat a partik hangerején és mennyiségén, az ügyészséghez fordul és eljárást kezdeményez ellen.

Neymarnak az elmúlt években már számtalan rendőrségi ügye volt, azonban eddig adócsalással és nemi erőszakkal is hiába vádolták meg, mindkét ügyben ártatlannak találták őt. A mostani szabálysértés bár kisebb súllyal bír, a helyiek panasza kezd állandóvá válni vele szemben.

