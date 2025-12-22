Szoboszlai Dominik Szalai AttilaPál Göllner / NurPhoto
Itt az új világranglista! Mutatjuk, hogy áll a magyar válogatott!

A magyar válogatott egy helyet javítva a 40. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei utolsó világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata – amely novemberben drámai körülmények között 3-2-s vereséget szenvedett Írország ellen Budapesten, és lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről – Tunéziát előzte meg a rangsorban.

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont

2. (2.) Argentína 1873,33

3. (3.) Franciaország 1870

4. (4.) Anglia 1834,12

5. (5.) Brazília 1760,46

6. (6.) Portugália 1760,38

7. (7.) Hollandia 1756,27

8. (8.) Belgium 1730,71

9. (9.) Németország 1724,15

10. (10.) Horvátország 1716,88

...40. (41.) MAGYARORSZÁG 1496,29

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

