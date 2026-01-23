A Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) pénteken hivatalossá tette a férfi A-válogatott márciusi programját. Marco Rossi együttese két olyan riválissal mérkőzik meg, amelyek stílusa és játékerereje kiválóan szolgálja a csapat felkészülését a szeptemberben induló tétmérkőzésekre.

A márciusi menetrend:

A szurkolóknak nem kell messzire utazniuk, hiszen a válogatott mindkét alkalommal a budapesti Puskás Arénában lép pályára.

Március 28., 18:00: Magyarország – Szlovénia

Magyarország – Szlovénia Március 31., 19:00: Magyarország – Görögország

Kiegyenlített erőviszonyok a Puskásban

Bár a papírforma alapján a magyar válogatott (világranglista 41. hely) számít esélyesebbnek, mindkét ellenfél komoly játékerőt képvisel.

Görögország kerete tele van topligás játékosokkal, és bár jelenleg 5 hellyel mögöttünk állnak a rangsorban, stílusuk hagyományosan nem fekszik a magyar csapatnak. Szlovénia pedig ősszel ugyanúgy a Nemzetek Ligája B-ligájában szerepel majd, mint mi, így közvetlen riválisnak tekinthetőek – legutóbbi eredményeik (például a vb-résztvevő Svájc elleni döntetlen) pedig óvatosságra intenek.

Marco Rossi: „Négy-öt új játékost is meghívunk”

A szövetségi kapitány az mlsz.hu-nak adott nyilatkozatában egyértelművé tette: a kísérletezés mellett az eredményesség is kulcsfontosságú lesz, különösen a novemberi csalódást keltő eredmények után.

„Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe” – fogalmazott Rossi.

A kapitány hangsúlyozta, hogy a legfontosabb cél a szurkolók bizalmának visszaszerzése: A szeptemberi NL-rajt előtt vissza kell nyerni a csapat hitét. Rossi szerint „eredmények nélkül nincs miről beszélni”, így a felkészülési jelleg ellenére győzelmeket vár. A cél egyértelműen a visszajutás az európai elitbe, ami a következő Eb-selejtezők sorsolásánál is döntő lehet.

Jegyértékesítés

Az MLSZ tájékoztatása szerint a Puskás Arénába szóló jegyek értékesítésének részleteiről (időpontok, árak) hamarosan hivatalos közleményben értesítik a drukkereket. Érdemes lesz gyorsnak lenni, hiszen Rossi csapata után hatalmas az érdeklődés, és a „szurkolói kapcsolat megerősítése” jegyében telt házas hangulatra számíthatunk.