Magyar utánpótlás-válogatott kapust hozott haza a Fehérvár - hivatalos!

Francia középpályását pedig Görögországba adta kölcsön a klub.

A Fehérvár FC péntek este hivatalos honlapján jelentette be, hogy a Dunaszerdahellyel kötött megállapodás alapján leigazolták a magyar U21-es válogatott kapust, Veszelinov Dánielt.

A 22 esztendős, szegedi születésű hálóőr a Tisza Volánban kezdett futballozni, 2012-2018 között a SZEOL-ban védett, a 2017/2018-as szezonban pedig a Király Sportegyesülethez igazolt. 2020 nyarán a DAC-nál vett részt próbajátékon, ahol meggyőzte a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Berndt Storckot, így a felvidéki együttesbe igazolt.

Kezdetben az STK 1914 Samorinnál, a DAC partnercsapatában védett, legutóbb pedig a dunaszerdahelyiek tartalék együttesének kezdőkapusa volt. A másodosztályú Somorja kapuját összesen 27-szer, a Dunaszerdahely kapuját 25-ször védte, az U21-es magyar válogatottban két alkalommal lépett pályára.

“Veszelinov Dániel személyében egy újabb tehetséges magyar játékos csatlakozott a kerethez, örülünk, hogy kapusposzton is sikerült növelnünk a versenyhelyzetet. A háttérben folyamatosan zajlik a munka annak érdekében, hogy minél erősebb csapattal vágjunk neki a tavaszi szezonnak. Nem titok, hogy jelenleg elsősorban középpályásokkal és támadókkal zajlanak tárgyalások, a tehetségek mellett természetesen rutinosabb játékosok is képben vannak. Először pedig a jövőben is a Vidi hivatalos felületein jelentjük majd be az új érkezőket" - nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak Balogh Attila ügyvezető igazgató.

Szintén a tegnapi napon jelentette be a klub, hogy kölcsönben a görög élvonalbeli Panetolikos együttesében folytatja tavasszal Franck Bambock.

A francia középpályás a nyáron érkezett a Fehérvárhoz, de mindössze két bajnokin és egy kupameccsen kapott lehetőséget.