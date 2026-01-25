Magyar tehetség váltotta Messit, mégis a 42 éves perui legenda lopta el a show-t

Az Inter Miami 3-0-s vereséget szenvedett az Alianza Lima elleni edzőmérkőzésen.



Megújult kerettel készül az új szezonra az MLS-bajnok Inter Miami, Jordi Alba és Sergio Busquets visszavonulásával komoly kihívások elé néz Javier Mascherano, a csapat vezetőedzője. Első edzőmérkőzésén perui ellenféllel találkozott a gárda, melynek kispadján helyet kapott Pintér Dániel is. A találkozó nem alakult túlságosan jól az amerikaiaknak, az Alianza Lima kétszer is betalált az első félidőben a 42 éves, korábbi Bayern-játékos Paolo Guerrero révén, ráadásul az új szerzemény Sergio Regulion hamar megsérült.



A 64. percben aztán elérkezett magyar szempontból a nagy pillanat, Pintér Dániel nem csak, hogy pályára léphetett, de Lionel Messit váltva a mérkőzésen. A találkozó végül 3-0-s végeredménnyel fejeződött be, Ramos góljának köszönhetően.