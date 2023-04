Magyar szakember segíti Dárdai munkáját a Herthánál

2024-ig tart a szerződése, Dárdai után is maradhat.

Bódog Tamás Sandro Schwarz vezetőedző mellett is tevékenykedett a Hertha BSC-nél, most Dárdai Pált is másodedzőként segíti.

A korábban a DVTK-nál és a Budapest Honvédnál is dolgozó, 51 éves magyar szakember nem távozott Schwarz menesztése után, a mai nap folyamán ideiglenesen kinevezett Dárdai Pál másodedzőjeként folytatja. Bódog maradt egyedül meg a Schwarz által felépített szakmai stábból, Volkan Bulut és Daniel Fischer is távozott.

A magyar szakember 2022 júniusában csatlakozott a Herthához, szerződése 2024 nyaráig él.

Dárdai Pál szakmai stábjának feladata, hogy a csapat elkerülje a kiesést az első osztályból. A Hertha jelenleg az utolsó helyen áll a Bundesligában, négy pontra a bennmaradást jelentő 15. pozíciótól.

