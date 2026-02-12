Magyar Kupa: A Győrrel teljes a legjobb nyolc mezőnye

A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének csütörtöki mérkőzésén az ETO FC 2-0-s győzelmet aratott a Videoton FC Fehérvár ellen.

Már csak egy hely volt kiadó a Magyar Kupa legjobb nyolcának mezőnyében, melyre a Győr és a Fehérvár pályázott. Nagy fölényben futballozott a labdabirtoklás tekintetében a hazai csapat az első perctől kezdve, de igazán nagy helyzetekig nem jutott el a magasabban jegyzett csapat, Njie és Bumba próbálkozott a legtöbbet. Az első félidő két legnagyobb helyzete is ezen játékosok nevéhez fűződött, de a szünetben 0-0 állt az eredményjelzőn.

Az 53. percben Njie fejesénél védett nagyot Kemenes, majd Vitális kísérletét is hatástalanította a vendégek kapusa. Az ETO cserékkel próbálta felrázni a csapatot, pályára lépett Benbouali is, aki négy perccel később meg is törte a jeget, szerencsével fűzte át magát a fehérvári védelmen, aztán viszont higgadtan lőtte ki a hosszút a kimozduló Kemenes mellett. Nem múlt sokon, hogy lezárja a mérkőzést a Győr, Benbouali találta meg remek labdával Njiét, Kemenes viszont jól lépett ki és elakadt benne a ziccer. A kegyelemdöfést végül a hosszabbításban vitte be az ETO, Benbouali csúsztatta meg Vitális szögletét nem túl veszélyesen, de pont telibe találta Köllőt a labda, róla pedig védhetetlenül vágódott az a kapuba.

A Győr így továbbjutott a papírformának megfelelően.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.