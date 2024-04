Magyar Kupa: Nyíregyháza vs Kecskemét

A közös múlt miatt is érdekes lesz a ma esti Magyar Kupa negyeddöntője!

Az NB I-ben szereplő KTE a másodosztály éllovasához látogat a Magyar Kupában. Mondhatni már csak rájuk várnak a többiek. A Kisvárda 3-2-re győzte le az MTK-t, tegnap este a Ferencváros 0-2-re tudott nyerni Miskolcon, a Paks pedig hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást az NB II-es Vasas ellen.

A két egyesület nem mindennapi közös múlttal rendelkezik. 2008-ban találkoztak először a felek az élvonalban és 2015-ig összesen 6 alkalommal csaptak össze, ebből 4 döntetlen lett és kétszer a lila-fehérek diadalmaskodtak.

2015-ben azonban mindkettőtől megvonták az NB I-ben való indulás jogát, így sokáig más ágon folytatták küzdelmeiket, ám a 2020/21-es szezonban újra farkasszemet nézhettek az NB II-ben. A mérleg nyelve akkor középen maradt, az első meccs 0-0-val, a második 2-2-vel ért véget.

A KTE-nek sikerült visszaküzdenie magát az NB I-be és most a Nyíregyháza is nagyon közel áll a feljutáshoz. 8 fordulóval a vége előtt 7 pontos előnye van a 2. helyen álló Győrrel szemben.

Az örökmérleg a szabolcsiak felé billen, 24 mérkőzésen 12 nyíregyházi győzelem, 6 kecskeméti és 6 döntetlen született.

Szabó István a KTE vezetőedzője a klub oldalának adott nyilatkozatában hangsúlyozta, egyáltalán nem lesz könnyű dolguk:

„A Veszprém elleni siker után mi is érdeklődve figyeltük, hogy ki lehet az ellenfelünk a kupában. A Nyíregyházát kaptuk, és erre a párosításra nem lehet rámondani azt, hogy könnyű dolgunk lenne. Nagyon komoly és fejlődőképes csapatról beszélünk, jó edzői stábbal. Stabil játékrendszerük van, melyhez minőségi játékosok társulnak. Elég csak akár Nagy Dominik nevét említeni a teljesség igénye nélkül, de Novák Csanádot és Rjaskó Mihályt Kecskemétről is jól ismerhetjük. Nagyon nehéz ellenfél, nem véletlen, hogy meggyőző fölénnyel vezetik a bajnokságot, nem mellesleg egy Győr és egy Vasast megelőzve. Noha nehéz mérkőzés vár ránk, egyértelmű célunk a továbbjutás, de ezzel persze ők is így vannak. Benne lehet ebben a meccsben bármi, de mi akarunk belőle kijönni győztesen.”