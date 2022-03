Magyar Kupa: Elődöntős a Ferencváros!

A MOL Magyar Kupa második negyeddöntőjében a nyolcszoros győztes Bp. Honvéd a 23 kupagyőzelmet számláló Ferencvárost látta vendégül a Bozsik stadionban.

A vendégek a 23. percben az első nagyobb helyzetből vezetést szereztek, egy labdaszerzés után Boli gyújtotta be a rakétákat, kényszerítőzött Zachariassennel, lövését Tujvel bravúrral védte, de a kipattanót Tokmac a hálóba lőtte.

Ezt követően is a zöld-fehérek előtt adódtak helyzetek, Boli próbálkozását Lovrics blokkolta az üresen álló kapu előtt, majd Tokmac találta el a bal oldali kapufát, így a kispestiek számára hízelgő volt, hogy csak egy gólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe a Ferencváros.

A szünetben és a második félidő elején cserékkel próbálta feltüzelni csapatát Nebojsa Vignjevics, ami sikerült is neki, hiszen a Honvéd sokkal támadóbb szelleművé vált, olykor pedig át is vette a játék irányítását, és jöttek a helyzetek is.

A 61. percben Zsótér jobb oldali beadása találta meg Bőlét, aki az öt és felesről az égbe lőtte a labdát, néhány perccel később előbbi szögletét csúsztatta meg a rövid kapufánál Lukics, de Dibusz védett.

A hajrában még Bőle előtt adódott egy lehetőség, de Dibusz ezt is magabiztosan fogta, így a Paks után a Ferencváros is elődöntős.

MOL Magyar Kupa, negyeddöntő

Bp. Honvéd-Ferencváros 0-1

gól: Tokmac (23.)

A nap másik mérkőzésén a Paks 1-0-ra győzte le az NB III-as Kazincbarcikát.