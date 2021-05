Magyar Kupa: az Újpest hosszabbításban legyőzte a Fehérvárt

A lila-fehérek egy góllal nyertek, a ráadás nagy részében már kettős emberhátrányban futballozó Fehérvár ellen.

Visszafogottan fogalmazva totális unalomba fulladt az első 44 perc. Helyzet egyik oldalon sem alakult ki – a tizenegy légióssal pályára lépő lila-fehérek az első félidőben nem lőttek kapura –, de lényegében semmi sem történt a pályán. Küzdöttek a csapatok egymással, de ebben a tekintetben sem voltak kiemelkedőek a csapatok.

A 45. percben aztán Onovo tartott rá Funsho lábára, amit követően a fehérváriak légiósa látványosat repült és esett. Nikolics Nemanja igyekezett nyugtatni az Újpest légiósát, de nála némileg hevesebben érkezett meg a helyszínre Rus Adrián, aki némileg megtaszigálta a Megyeri úti kollégáit, köztük Nikola Mitrovicsot is, aki szintén nagy lendülettel vetette bele magát a vitába. Végül a kakaskodás vége egy-egy lett a sárga lapok tekintetében: Rus és Mitrovics kapta.

Ezzel együtt gól nem esett az első félidőben, ami az újpesti taktika igazolása volt. A mélyen védekező fővárosiakat nem tudta igazán zavarba hozni a fehérvári támadósor.

A második játékrészre egyik edző sem cserélt és talán éppen ezért nem is változott semmi. Az 54. percben aztán Funsho felé szállt a labda a tizenhatos jobb oldalán, de egy kicsit hosszú volt az átadás és csak a cipője orrával ért bele, így a lövés veszélytelen volt. Válaszként Croizet lőtt jó messziről, jó messzire, majd Beridze passzolta keresztbe a labdát a kapu előtt, de nem érkezett középen senki.

A 66. percben a korábban beállt Fiola Attila rossz mozdulata után Beridze lódult meg a bal oldalon, majd középre passzolt és a tizenhatoson belül Nego mellett Tallo esett el. Hogy a két játékos között volt érintkezés az biztos, nyúlt az újpesti mez az is látható volt és hasonló esetért adtak már tizenegyest. Egy perccel később a kispadról a pályára dobáló és reklamáló Jovan Baosic kapott piros lapot az újpesti kispadon, majd nem sokkal később Michael Oenning vezetőedző egy sárgát.

A 71. percben aztán jött az első igazi futball-jelenet: Beridze lőtt 14 méterről, de Kovács a bal felső saroknál szögletre mentett. Ez is mutatta, hogy a lila-fehérek kezdeményezőbbé váltak és ezt követően is több veszélyes támadást vezettek. A 75. percben pedig meg is jelent egy magyar az újpestiek között, hiszen csereként pályára lépett Csongvai Áron.

A hajrában a Fehérvár is megmutatta, hogy a pályán van, amikor Pertjak bal oldali beadása után Zivzivadze közelről csak kevéssel fejelt a bal kapufa mellé – ez akár meccslabda is lehetett volna.

A 90. percben Rus visszahúzta a bal oldalon Beridzét, amiért megkapta a második sárga lapját, így az Újpest emberelőnybe került. Ez volt az utolsó momentum a rendes játékidőben, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadást Csongvai fejese vezette be a 95. percben, de a gyenge kísérletet magabiztosan védte Kovács. A hosszabbításra beállt Alef a 96. percben kapott egy sárgát – Csongvait rúgta fel –, majd a 97. percben még egyet – Kastrati lábára lépett rá –, így kettős emberelőnybe került az Újpest. A második szabálytalanságért megítélt szabadrúgást Antonov végezte el, de a 20 méterről ellőtt labda fölé szállt.

A 101. percben megszerezte a vezetést az Újpest. Egy bal oldali beadás után a gyanúsan lesen álló Tallo fejelte vissza középre a labdát, amit Mitrovic készített le, az érkező Kastrati pedig kapásból kilőtte a bal alsót.

A hosszabbítás második felében az Újpestnél többet volt a labda és az emberelőnyt kihasználva a lila-fehérek sokat passzolgatva maguknál is tartották. A 113. percben Tallo kiharcolt egy lövőhelyzetet, de 19 méterről mellé emelt, de ez már nem befolyásolt semmit.

A lila-fehérek történetük során 11. alkalommal nyerték meg a sorozatot. A Fehérvár a bajnokságban három meccsen 14 gólt szerzett az Újpest ellen, de ezen a meccsen egyet sem.

Fehérvár FC–Újpest FC 0–1 (0–0, 0–1, 0–1)

Budapest, Puskás Aréna. V: Bogár

Fehérvár: Kovács D. – Bolla (Fiola, 63.), Rus, Muszliu, Stopira – Bamgboye (Alef, 91.), Nego, Rúben Pinto, Petrjak – Nikolics (Houri, 76.), Zivzivadze. Vezetőedző: Szabics Imre

Újpest: Pajovics – Kastrati, Kutrumpisz (Szakály P., 102.), Risztevszki – Onovo – Pauljevics (Máté Zs., 118.), N. Mitrovics, Croizet (Csongvai, 75.), Antonov – Beridze (Perosevic, 114.), Tallo (Simon K., 114.). Vezetőedző: Michael Oenning

Gólszerző: Kastrati (101.)

Kiállítva: Rus (90.), Alef (97.)

