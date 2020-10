Magyar kapust igazolt az AS Roma!

Magyar kapust igazolt az ! Megyeri Gábort egy évre vette kölcsön a Honvédtól az olasz sztárcsapat, számolt be róla a kispestiek honlapja.

A fiatal kapus korábban a piros-feketék első csapatában is bizonyíthatott, igaz csak felkészülési mérkőzésen. Az NB III-as második együttesben és az U17-es válogatottban viszont rendszeresen szerepelt az elmúlt időszakban.

„Amikor először szóba került a lehetőség, akkor nagyon fel sem fogtam még, hogy ez valós lehet, akkor kezdett el tudatosulni bennem, amikor szóltak, hogy utaznom kell, illetve, amikor kint voltam a csapatnál. Pedro, Kolarov, Dzeko, fantasztikus élmény volt. Gyerekként mindenkinek az az álma, hogy egy ilyen nagy klubhoz kerüljön, korábban csak a videójátékokban találkoztam ilyen labdarúgókkal, most pedig velük edzettem – mondta Megyeri Gábor, akinek 2021. június 30-ig szól a római kölcsönszerződése. – Két hetet töltöttem kint, az első héten a Fiorentinánál voltam, míg a második héten a Románál készültem, részükről is komolyabb az érdeklődés, Magyarországon is voltak, hogy megnézzenek. A tervek szerint az első csapattal edzek majd és a Primavera-együttesben fogok védeni, egy évre vettek kölcsön, de ha jól teljesítek, akkor hosszabb távú is lehet a közös munka.”

Kevés magyar játékosnak adatik meg, hogy egy ilyen kaliberű klubhoz igazoljon.

„Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, mindent megteszek majd annak érdekében, hogy az egy év után is számítsanak rám – hangsúlyozta Megyeri Gábor. – A következő egy évben nem lesz más feladatom, minthogy minden nap azért dolgozzak, hogy bizonyítsak, hogy megmutassam, ezen a szinten is megállom a helyem. Mindenképpen szeretnék kint maradni, akár a felnőttcsapatnál, egyelőre harmadik számú kapusaként, vagy éppen kölcsönben tovább fejlődni egy kisebb olasz együttesben, meglátjuk, mit hoz a jövő. Rajtam nem fog múlni, minden tőlem telhetőt megteszek majd a sikerért!”

Megyeri Gábor hozzátette, az előző szezonban a felnőttcsapat Vlada Avramov kapusedző mellett már belekóstolhatott az olasz kapusiskolába, Rómában pedig tovább mehet ezen az úton és egy új stílust sajátíthat el. Az előző idényben Kispesten dolgozó kapusedzőt annak kapcsán is kiemelte Megyeri, hogy sokat segített neki a felnőttcsapattal való közös munka, ahogy a nyáron érkező Vezér Ádámtól is sokat tanult, no meg az akadémián töltött négy év alatt, Bakó Attilától.

„Nem tudom, hogy más klubon keresztül is eljutottam volna a Romába, de a Honvédtól ez sikerült, a fejlődésem mellett ez is bizonyítja, hogy jó választás volt Kispestre igazolni" – mondta Megyeri Gábor.