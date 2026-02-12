Magyar–amerikai utánpótlás-válogatott játékossal erősített a Zalaegerszeg

Aiden Harangi személyében egy magyar–amerikai utánpótlás-válogatott játékossal erősítjük csapatunkat a téli átigazolási időszak hajrájában. A mindössze 20 éves jobb hátvéd az Eintracht Frankfurt akadémiájáról érkezik hozzánk - jelentette be hivatalos oldalán a Zalaegerszeg.



Aiden 2006. február 8-án született az Egyesült Államokban, Virginia államban, Restonban. Magyar édesapja, Harangi Péter korábban a DVSC NB I-es csapatában szerepelt, édesanyja pedig New York-i.

Kilenc éves korában Amerikából Németországba költözött, ahol az Eintracht Frankfurt akadémiáján nevelkedett. A 2021/22-es szezonban kapta meg az első lehetőséget a német klub utánpótlásrendszerében, egy évvel később pályára léphetett az UEFA Youth League-ben a Tottenham, a Marseille és a Sporting csapatai ellen.

A legtöbb játékpercet a Frankfurt U19-es csapatában gyűjtötte (24 mérkőzés), emellett 22 alkalommal lépett pályára az Eintracht Frankfurt II-ben is, ahol a 24/25-ös szezonban már alapembernek számított, többek között ifj. Lisztes Krisztián csapattársaként, majd a San Diego játékosa is volt.

Korábban magyar U16-os és U17-es válogatottként is pályára lépett, később pedig az Egyesült Államok U17, U18 és U19-es csapataiban szerepelt. A 2023-as U17-es világbajnokságon az amerikai válogatott színeiben játszott nyolcaddöntőt, 2024-ben pedig az amerikai U20-as csapattal CONCACAF-ezüstérmet nyert.

