Magyar állampolgár lett a Budapest Honvéd játékosa

Nyolc éve hazánkban futballozik.

A Budapest Honvéd hivatalos honlapján erősítette meg, hogy a csapat szerb középpályása, Nikola Mitrovics letette a magyar állampolgársági esküt.

„Én Nikola Mitrovic esküszöm, hogy Magyarországot a hazámnak tekintem. Magyarország hű állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen“ – mondta újdonsült honfitársai mellett az állampolgársági esküt Nikola Mitrovic, felesége és két gyermeke.

A 36 esztendős középpályás 2010 nyarán érkezett (először) Magyarországra, az Újpest, a Fehérvár, a ZTE és a Honvéd játékosaként nyolc éve futballozik hazánkban, amelyet családjával együtt egyértelműen az otthonának tart.

„Nagyon boldog vagyok és nemcsak én, hanem az egész családom. Magyarország és Budapest a másik otthonunk, itthon érzem magam, mintha itt születtem volna, ezért is vagyunk boldogok, hogy megkaptuk a magyar állampolgárságot" - mondta az eskütétel után.

"Több országban is megfordultunk, játszottam Izraelben, Lengyelországban, Oroszországban, Kínában, de mindig is vissza akartunk térni Magyarországra. Házat is vettünk Budapesten, hiszen ez az otthonunk. Mindkét gyermekem évek óta itt él, a fiam itt is jár iskolába, rengeteg barátunk van Budapesten, kedvelem az országot és az embereket. Ezért is szerettük volna megkapni a magyar állampolgárságot, örülünk, hogy erre most sor kerülhetett. Szeretnénk, ha a gyermekeink itt nőnek fel, ha majd visszavonulok, akkor örömmel maradnék a futball közelében és szívesen dolgoznék Magyarországon. Ami pedig a magyar nyelvet illeti, be kell valljam, nem könnyű feladat, érteni mindent értünk, a beszédet kell még tovább gyakorolni. A kisfiam remekül beszél magyarul, a lányom is ügyes, a feleségemnek és nekem pedig az a következő feladatunk, hogy tökéletesítsük a tudásunkat" - fogalmazott Mitrovics.

