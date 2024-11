Maguire szerint túlgondolták az Ipswich elleni mérkőzést

Ipswich Town vs Manchester United

Szerinte ez természetes, amikor új edző érkezik.

Harry Maguire úgy érzi, hogy csapattársai túl sokat gondolkodtak Ruben Amorim taktikáján, ami miatt döntetlent játszottak az Ipswich Town ellen.

„Amikor egyik stílusról a másikra váltasz - ahogyan a menedzser a nyilatkozatában is mondta - akkor akaratlanul is előfordul, hogy a pályán lévő emberek túl sokat gondolkodnak azon, hogy hol is kellene lenniük” – mondta Maguire a Sky Sportsnak.

„A nap végén ez egy futballmérkőzés. A cél az, hogy menj ki és légy jobb, mint az ellenfeled, valamint nyerd meg a mérkőzést. Ilyenkor még nem a legfontosabb, hogy az edző filozófiája szerint játssz, mert kevés időt dolgoztunk együtt.

„Azt hiszem, túl sokat gondolkodtunk a mérkőzésen az Ipswich ellen. Ez természetes, mert a fiúk azt akarják játszani, ahogy azt új edző szeretné, de úgy gondolom, hogy hagynunk kell, hogy ez természetes módon alkalmazkodjon a csapathoz, ahelyett, hogy erőltetnénk.