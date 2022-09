Maguire: csak azért kritizálnak, mert ez hozza a kattintásokat!

A Manchester United csapatkapitánya szerint csak az újságírók keltik körülötte a feszültséget.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az utóbbi időben többek között Harry Maguire (is) az angol sajtó céltáblájává vált. A 29 éves hátvéd a Manchester United és az angol válogatott rossz szereplése miatt is kapott kiritkákat, mi több, klubcsapatában a kispadra is szorult, azonban szerinte csak médiafelhajtásról van szó, ha őt emlegetik.

„Szerintem mivel én vagyok a Manchester United kapitánya, csak azért gyártanak rólam cikkeket, mert az nagy hírnek számít. Ezért csinálják. Szeretik, ha jönnek a kattintások és hasonlók, de az az igazság, hogy az Eb-re 8 hetes sérülést követően érkeztem, mégis bekerültem a torna álomcsapatába. Ha valóban rozsdás lennék, nem történt volna meg” – idézte a talkSPORT Maguire szavait.

Az elmúlt hat hétben nem játszott kezdőként a Premier League-ben Maguire, ennek ellenére élvezi az angol szövetségi kapitány bizalmát. Gareth Southgate nemcsak mindig szerepelteti a csapatban, de nyíltan is kiállt a Manchester United labdarúgója mellett. Ugyanakkor az angol sajtó azt is megjegyezte, hogy a rutinos védő akár még a helyét is elveszítheti a háromoroszlánosoknál, ha csak nem tudja valahogy visszaküzdeni magát a United kezdőcsapatába.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Anglia-Németország összecsapáson a hazaiak győzelme 2.45, a döntetlen 3.25, a vendégsiker 3.00-szoros szorzóval fogadható. (x)