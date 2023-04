Magabiztosan győzött az Arsenal

Pontosan fél év után újra betalált Jesus.

A Manchester City győzelme után az Arsenalra nehezedett némi nyomás, hogy megtartsa a forduló előtt kiépített nyolc pontos előnyét. A mérkőzés elejét is így kezdték az Ágyúsok, azonban nagy ziccerig nem jutottak el.

Az áttörést a kezdő nagy visszatérője Gabriel Jesus szolgáltatta. A brazil a világbajnokságon sérült le, most azonban teljes egészségnek örvend. A pályán is ez látszott meg, így a 35. percben szépen cselezett ki két védőt a Leeds tizenhatosán belül, majd a becsúszó Luke Ayling érte el a brazil lábát. Jesus elesett, büntető. A brazil játékos magabiztosan értékesítette is az általa kiharcolt pontrúgást. 1-0

Az első félidőben már ráült az eredményre a hazaiak, további gólokra a fordulásig kellett várni. A 47. percben Gabriel Martinelli balról ívelt laposan középre, az érkező Ben White pedig kegyetlenül bevágta a labdát a léc alá. 2-0

Jesus az 55. percben már duplázni tudott, Trossard átadásából talált be. 3-0

A 76. percben Rasmus Kristensen egy Olekszandr Zincsenkón megpattanó lövésével szépíteni tudott (3-1), de Martin Ödegaard gyönyörű ívelésére Granit Xhaka érkezett tökéletesen és 6 méterről a kapuba fejelt, ezzel kialakítva a végeredményt. 4-1

További Premier League eredmények:

Bournemouth-Fulham 2-1

Brighton-Brentford 3-3

Crystal Palace-Leicester 2-1

Nottingham-Wolverhampton 1-1

